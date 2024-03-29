VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dikkat çeken çağrı! 'İmamoğlu ikinci bir beş yıl daha devam edecek olursa...'
CHP'de istifa depremi! Ankara'da 50 üye istifa edip AK Parti'ye geçti
Biden'ın konuşmasına 'soykırım' kesiği! "Filistin'de soykırım yapıyorsun"
"Filistin, tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır"
Siirt'te öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Siirt'te tüp kamyoneti devrildi: 2 yaralı
29 Mart 2024 Cuma 21:43:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 21:43:00

Biden'ın konuşmasına 'soykırım' kesiği! "Filistin'de soykırım yapıyorsun"

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması İsrail karşıtı protestocular tarafından "Filistin'de soykırım yapıyorsun" sözleriyle defalarca kesildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2024 Başkanlık Seçimleri çerçevesinde New York'ta düzenlenen bağış kampanyasında yaptığı konuşma, protestocular tarafından defalarca kesintiye uğratıldı.

Demokrat Partinin, Manhattan'daki ünlü gösteri merkezi "Radio City Music Hall" binasında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlediği ve 25 milyon dolardan fazla bağışın toplandığı gecede, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, çok sayıda protestocu tarafından defalarca kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı cep telefonu görüntülerinde bir kadının, "Kendinden utanmalısın Biden, sen Filistin'de soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı." diye bağırdığı duyuldu.

Demokrat Partili aktivist kadın, güvenlik güçleri tarafından hızlıca salondan uzaklaştırıldı.

Biden ve ona destek için geceye katılan eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton'ın konuşmaları, diğer protestocular tarafından kesilmeye devam edildi.

Gazze'de ateşkes çağrısı yapan göstericilerin dışında ABD Başkanı Biden'ın kampanyası, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili tepkilere de sahne oldu.

"BİDEN'I TERK EDİN HAREKETİ"

Bağış kampanyası devam ederken salonun dışında, "Biden'ı Terk Edin" Hareketi tarafından organize edilen protestoda ise yüzlerce kişi, Gazze ve Filistin lehine sloganlar attı.

Öte yandan İsrail bayrağı giyen iki karşıt protestocunun, Filistin yanlısı kalabalık grubun arasında girmesi tansiyonu yükseltirken yaşanan arbede polis tarafından bastırıldı.

Etiketler : abd biden gazze protesto
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX