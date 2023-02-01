Biden'ın evinde FBI arama yapıyor
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI, Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yapıyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın avukatı Bob Bauer, ABD Adalet Bakanlığı'nın Biden'ın Delaware'deki sahil evinde planlı bir arama yürüttüğünü belirterek, Başkan'ın aramadan haberdar olduğunu ve işbirliği yaptığını ifade etti.
Biden'ın avukatı, aramanın "operasyonel güvenlik ve bütünlük" adına "kamuya önceden haber verilmeden" yapıldığını söyledi.
"HİÇBİR PİŞMANLIĞIM YOK"
Son olarak 22 Ocak'ta Başkan Biden'ın evinde 13 saat süren bir arama gerçekleştirilmiş ve 6 gizli belge bulunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" demişti.
Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.
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