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10 Ocak 2023 Salı 08:13:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 08:13:00

Biden'ın eski kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulundu

Kaynak: AA

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Konutundan gizli belge çıkan eski başkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlayan ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevinden kalma 'gizli belgeler' bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulundu.

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden'ın, kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu kaydetti.

Belgelerin 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti.

Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.

- BİDEN, KONUTUNDAN GİZLİ BELGE ÇIKAN TRUMP'I SORUMSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI

Diğer yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.

CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Biden, (eski) Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir."

Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden FBI ajanları Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer
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