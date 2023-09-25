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25 Eylül 2023 Pazartesi 21:11:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 21:11:00

Biden'ın düşüşü sürüyor; son ankete göre 2024 Trump'ın 9 puan gerisinde

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan bir ankette, ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri karşılaştırmasında eski Başkan Donald Trump'ın 9 puan gerisinde kaldı.

ABC/Washington Post tarafından gerçekleştirilen anket, Biden ile Trump arasında 2024 başkanlık seçimleri için yapılan varsayımsal karşılaştırmanın sonuçlarını ortaya koydu.

Ankette, katılımcıların yüzde 51'i Trump'ı desteklerken, Biden selefinin 9 puan gerisinden gelerek yüzde 42 oranında destek aldı.

ABC/Washington Post'un şubatta yaptığı benzeri ankette Trump'a destek yüzde 48, Biden'a destek ise yüzde 45 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu ankette, Biden'ın ekonomi ve göçmenlik politikalarına kamuoyu desteği de düşük çıktı.

Katılımcıların sadece yüzde 37'si Biden'ın iş performansını onaylarken, yüzde 56'si ise Başkan'a negatif not verdi. Anketteki yetişkinlerin yüzde 44'ü, Biden yönetimi boyunca finansal olarak daha da kötüleştiklerini belirtti.

Göçmenlik konusuyla ilgili de Biden'ın politikalarını onaylayanların oranı yüzde 23 olurken, 2024 başkanlık seçimleri sonrası yeni bir görev için çok yaşlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 74 olarak belirlendi.

Ankette katılımcılar, Biden ile kıyaslandıklarında, Trump'ın görevde bulunduğu sıradaki iş performansına yüzde 48'i olumlu puan verirken, yüzde 49'u ise olumsuz not verdi.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken yapılan anketlerde kamuoyu desteği yüzde 38, iş performansını beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 60'larda seyrediyordu.

Ülke genelinde telefon üzerinden rastgele seçilen, İngilizce ve İspanyolca olarak rastgele gerçekleştirilen ankete 15-20 Eylül tarihleri arasında 1006 yetişkin katıldı.

Etiketler : BİDEN ABD TRUMP BAŞKANLIK SEÇİM
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