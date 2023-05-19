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Biden'dan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay
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19 Mayıs 2023 Cuma 22:34:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 22:34:00

Biden'dan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, G7 üyesi müttefiklerine ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verme planını onaylayacağını söylediği bildirildi.

Biden'ın Ukrayna'ya F-16 verilmesi konusunda G7 liderleri ile yaptığı konuşmanın detaylarını paylaştı.

Biden'ın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi planını destekleyeceğini söylediğini aktaran yetkililer, bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğunu kaydetti.

EĞİTİM AVRUPA'DA VERİLECEK

Yetkililer, Biden'ın bu savaş uçaklarının ne zaman, kaç tane ve kim tarafından verileceğine ilişkin kararların gelecek aylarda eğitim devam ederken alınacağını söylediğini aktardı.

Ayrıca yetkililer söz konusu eğitimin Avrupa'da verileceğini ve gelecek haftalarda başlayacağını açıkladı.

ZELENSKİY'DEN BİDEN'A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı Twitter paylaşımında söz konusu bilgiyi doğruladı.

Zelenskiy paylaşımında, "ABD ve Sayın Biden'ın uluslararası savaş uçağı koalisyonunu desteklemeye yönelik tarihi kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu karar, gökyüzündeki ordumuzu daha da güçlendirecektir. Hiroşima'daki G7 Zirvesinde bu kararın uygulanmasını görüşeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA SAVAŞ UÇAĞI SAĞLAMAK İÇİN ULUSLARARASI KOALİSYON

İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir "uluslararası koalisyon" üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Ayrıca İngiltere ve Almanya yakın gelecekte Kiev'e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD'ye ait olduğunu açıklamışdı.

Etiketler : biden Zelenskiy ukrayna
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