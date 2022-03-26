Biden'dan Putin'e: O bir kasap

Biden'dan Putin'e: O bir kasap

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, burada bir süre önce savaştan kaçan kadın ve çocuklarla sohbet etti.

"PUTİN BİR KASAP"

Ukraynalı mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, "O bir kasap" nitelemesini yaptı.

Mültecilerle yaptığı temaslardan sonra gazetecilere konuşan Biden, "İnsan ruhunun derinliği ve gücü beni her zaman şaşırtıyor. O çocukların her biri, 'Babam, dedem ya da dışarıda savaşan erkek kardeşim için dua et' anlamında bir şeyler söyledi." şeklinde konuştu.

Uluslararası kuruluşlar, Ukrayna'da savaşın başladığından bu yana 3,7 milyon kişinin ülkeden çıkış yaptığını, bunların 2 milyonunun Polonya'ya sığındığını belirtiyor.