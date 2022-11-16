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16 Kasım 2022 Çarşamba 07:31:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 07:31:00

Biden'dan Polonya'ya düşen füze açıklaması! Rusya olmayabilir

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.

Biden, Polonya topraklarına füze düştüğü haberlerinin ardından G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Bali'de dünya liderleri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, olayda ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "(Liderlerle) Ukrayna sınırında Polonya topraklarındaki patlamanın soruşturulması için Polonya'yı desteklemek konusunda mutabık kaldık. Soruşturma devam ederken, biz de birlikte çalışıp bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Biden, Bali'deki G20 Zirvesi sürerken bile Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısına saldırdığını dile getirerek, "Rusya'nın yaptıkları tamamıyla vicdansızlıktır." dedi.

Bir gazetecinin, "Füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?" sorusuna Biden, "Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor." yanıtını verdi.

Biden ile görüşmeye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı.

- NE OLMUŞTU?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

Etiketler : Polonya Ukrayna sınırı Przewodow
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