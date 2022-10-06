VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
İstanbul Valiliği uyardı: Rüzgar ve fırtınaya dikkat
TFF, "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni 2 ve 3. liglerde de uygulayacak
PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi
Biden'dan OPEC+ kararının ardından "alternatiflere bakıyoruz" mesajı
Türkiye'den Tayland'daki anaokulu saldırısında ölenler için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği
Florida'yı vuran Ian Kasırgası eyaletteki konut sorununu artırdı
Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor
Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı
İsrail, deniz sınırı anlaşma taslağında Lübnan'ın değişiklik taleplerini reddetti
Ukrayna: Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı
IMF Başkanı Georgieva: Resesyon riskleri artıyor
"Uyuşturucu trafiği rotası Türkiye'deki yakalanmaların çokluğuyla güneye kaydı"
BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi
Ukrayna'ya göre Avrupa Siyasi Topluluğu kıtada barış için fırsat
Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
"Avrupa'da ve ABD'de resesyonun konuşulduğu bir dönemde, İstanbul'da bugün 3 fuarın açılışını yapıyo...
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri ekimde 1 trilyon ruble azaldı
Avrupa Parlamentosu'ndan Frontex'in bütçesine onay çıkmadı
Bakan Karaismailoğlu: Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk
Emine Erdoğan'dan 'Nerede Kalmıştık' projesine ilişkin paylaşım
İsveç'ten üçlü muhtıraya bağlılık vurgusu
06 Ekim 2022 Perşembe 19:25:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 19:25:00

Biden'dan OPEC+ kararının ardından "alternatiflere bakıyoruz" mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Biden, OPEC ve OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının hayal kırıklığı yarattığını ve farklı alternatifleri araştırdıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının hayal kırıklığı yarattığını ve farklı alternatifleri araştırdıklarını söyledi.

Biden, New York ve New Jersey eyaletlerine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OPEC+ grubunun petrol kararının sorulması üzerine Biden, bu kararın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Biden'a Wall Street Journal gazetesinin, "ABD, Venezuela'ya yaptırımları gevşeterek, Amerikan petrol şirketi Chevron'un bu ülkede sondaj yapmasına izin verecek." şeklindeki haberi de anımsatıldı.

Venezuela'nın OPEC+'nın bir alternatifi olup olmadığına ilişkin Biden, "Alternatiflere bakıyoruz. Henüz kararımızı vermedik." dedi.

Biden, Suudi Arabistan'a Temmuz 2022'de yaptığı ziyaretten dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusuna ise "Bu seyahatin ana amacı petrol değildi. Bu seyahatin amacı Orta Doğu ve İsrail'in pozisyonlarını netleştirmekti." diye konuştu.

Gelecek ay Endonezya'da yapılacak G20 Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine ise Biden, "Bunu bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Viyana'da dün düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.

Etiketler : ABD Biden petrol Venezuela
Zirveli başlangıç

Zirveli başlangıç
1 milyon beğeni

1 milyon beğeni
15 yıl sonra imaj değişikliği

15 yıl sonra imaj değişikliği
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Çocukların günü

Çocukların günü
Bayıltan fotoğraf

Bayıltan fotoğraf
Bu dünya kaldıramaz aşkımızı

Bu dünya kaldıramaz aşkımızı
Dizimiz kadın odaklı

Dizimiz kadın odaklı
Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor

Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX