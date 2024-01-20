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Biden'dan Netanyahu'ya: Sivillerin korunması İsrail'in sorumluluğunda
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20 Ocak 2024 Cumartesi 05:16:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 05:16:00

Biden'dan Netanyahu'ya: Sivillerin korunması İsrail'in sorumluluğunda

Kaynak: AA

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Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Gazze saldırılarında 'sivillerin korunması İsrail'in sorumluluğunda' olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam etse de Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu belirttiği kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Netanyahu telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ele aldı.

Biden, görüşmede, Gazze'deki operasyonların daha ziyade hedef gözetilerek düzenlenen operasyonlara kaydırılmasının bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

Biden, Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam ettirirken diğer yandan Gazze'deki masum sivillerin zarar görmemesinin de İsrail'in sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırılması konusunu da gündeme getiren Biden, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir siyasi çözümün de ancak iki devletli çözüm ile mümkün olacağını belirtti.

Etiketler : Biden Netanyahu Gazze saldırıları İsrail sorumluluğu
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