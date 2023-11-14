VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cari işlemler 1,9 milyar dolar fazla verdi
Samsun'da sır ölüm!
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Blinken ile Cameron telefonda görüştü
İşgalci İsrail'den yeni ölümcül hamle
NARKOGÜÇ operasyonu sürüyor... 51 kilogram kokain ele geçirildi
14 Kasım 2023 Salı 08:14:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 08:14:00

Biden'dan Netanyahu'ya 'hastane' çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Gazze'de hastanelerin korunması gerektiğini söyleyerek, İsrail'in "daha az müdahale etmesi" beklentisini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te gazetecilerin, İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri ve sağlık kuruluşlarını hedef almasına yönelik sorularını cevapladı.

Biden, Gazze'de hastanelerin korunması gerektiğini söyleyerek, İsrail'in "daha az müdahale etmesi" beklentisini bildirdi.

ABD Başkanı, "Bildiğimiz gibi, olup bitenlerle ilgili endişelerimi dile getirmekten çekinmedim. Umudum ve beklentim, hastanelere yönelik müdahale eylemlerinin daha az olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır." dedi.

Beyaz Saray'da First Lady Jill Biden ile birlikte bir kadın sağlığı araştırma girişimine imza attığı sırada konuşan Biden, "Bu yüzden biraz umutluyum ancak hastanelerin korunması gerekiyor." dedi.

İsrail, Hamas tarafından kullanıldığı iddiasıyla Şifa Hastanesi'nin yakın çevresine geçen haftadan bu yana ağır saldırılar düzenlerken Hamas İsrail'in bu iddiasını sürekli olarak reddediyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane, artık hastane olarak hizmet veremiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler : biden israil gazze
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Ölümden döndü

Ölümden döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX