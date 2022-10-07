VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan gündemini sarstı!
Biden'dan korkutan uyarı: Dünya 'Armageddon'la karşı karşıya kalabilir
10. Boğaziçi Film estivali'nin Afişi Yayınlandı!
Emekli promosyon kampanyaları Ekim'de yenilendi
İngiltere'de kış uyarısı: Kesintiler artacak
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Nebati: Katma değerli ve verimlilik esaslı üretim için çalışıyoruz
"Başörtümüzü kirli siyasetine alet etme"
İşte Anayasa'daki o değişiklik: 'Başörtüsü' için ilk adım!
Rusya'dan çarpıcı çıkış: Dünya savaşını başlatma çağrısı yaptı
Karakterlerdeki ben değilim
Sorunlarımla yüzleştim
Atiye şenliği
Perde arkasında modacı var
Gözdeki sorun okul başarısını etkiliyor
Emziren annelerde kanser riski daha düşük
Sırt ağrısının sebebi psikolojik olabilir
Kas yapayım derken hastalık sahibi olmayın
Prag'da tarihi kare!
Emekliye 3.600 farkı! Kim kaç lira alacak?
Çekya Başbakanı'ndan Türkiye'ye övgü
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
İşçi ve işverenlerden Başkan Erdoğan'a gelir vergisi düzenlemesi mektubu
İstanbul'da ayakkabı imalathanesinde yangın
07 Ekim 2022 Cuma 11:17:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 11:17:00

Biden'dan korkutan nükleer uyarısı: Dünya 'Armageddon'la karşı karşıya kalabilir

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmak için taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın "Armageddon" ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı .

ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmak için taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın "Armageddon" ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı .

TRT Haber'in The Guardian'a dayandırdığı haberde: ABD başkanı, nükleer savaş tehdidi hakkında bugüne kadarki en sert açıklamalarını New York'taki bir Demokrat bağış toplantısında yaptı ve dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyledi.

Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık" dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı'na atıfta bulunarak, "Oldukça iyi tanıdığım bir adam. Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz." dedi.

Biden konuşmasında ayrıca şu açıklamaları yaptı:

"Putin için çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çıkış yolunu nerede bulacak? Rusya içinde itibarını kaybetmekle kalmayıp önemli ölçüde güç de kaybediyor. Taktik nükleer silahı kullanıp da sonunda Armageddon ile sonuçlanmama diye bir şey olduğunu düşünmüyorum."

ARMAGEDDON NEDİR?

Armageddon, Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen büyük kıyamet savaşına deniliyor.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden RUSYA PUTİN
Trafo dayanmıyor! Tesla'nın süper bilgisayarı

Trafo dayanmıyor! Tesla'nın süper bilgisayarı
Aile saadeti

Aile saadeti
Kariyere ABD arası

Kariyere ABD arası
İtalyan kombini

İtalyan kombini
Gelin adayına kayınvalide benzetmesi

Gelin adayına kayınvalide benzetmesi
Pazar tezgahında 'ölümcül' güzellik

Pazar tezgahında 'ölümcül' güzellik
Kurşun döktürüp geldik

Kurşun döktürüp geldik
Boğaz'da evlendi

Boğaz'da evlendi
15 yıl sonra imaj değişikliği

15 yıl sonra imaj değişikliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX