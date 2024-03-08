Biden'dan Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes çağrısı
Kaynak: TRT Haber
ABD Başkanı Biden, "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü. İsrail ve Hamas arasında 6 hafta sürecek acil bir ateşkes oluşturmak için durmadan çalışıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.
Konuşmasından satır başları şöyle:
Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü. En az 6 hafta sürecek acil bir ateşkes oluşturmak için durmadan çalışıyoruz.mBu, rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak, dayanılmaz insani krizi hafifletecek ve daha kalıcı bir çözüme doğru ilerlemeyi sağlayacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara öncülük ediyor.
Gazze'ye geçici rıhtım ile yardımlar artacak ancak İsrail'in de yardımlara izin vererek ve yardım görevlilerini vurmayarak "üzerine düşeni yapması gerekiyor.
ABD ordusuna, Akdeniz'de Gazze kıyısında, yiyecek, su, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemileri alabilecek geçici bir rıhtım kurması için bir acil durum misyonuna liderlik etmesi talimatını veriyorum.
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