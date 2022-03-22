"Rusya köşeye sıkıştı"

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22 Mart 2022 Salı 07:51:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 07:52:00

Biden: Rusya köşeye sıkıştığı için Ukrayna'da hipersonik füze kullandı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füze kullandığını, bunun nedeninin ise Rusya'nın köşeye sıkışması olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füze kullandığını, bunun nedeninin ise Rusya'nın köşeye sıkışması olduğunu açıkladı.

Biden, ülkedeki işletmeler ve şirketlerin 238 üst yöneticisi (CEO) ile Beyaz Saray'daki yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında atılan adımları değerlendirdi.

CEO'lara Ukrayna konusunda attıkları adımlar için teşekkür eden Biden, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hiçbir zaman NATO ülkelerinin bu kadar birlik olabileceğini düşünememişti. NATO hiçbir zaman olmadığı kadar birlik halinde, bunun en büyük nedeni de Putin." ifadesini kulandı.

Biden, Pasifik bölgesinde de Rusya'ya karşı birlik olduğunu belirterek, "Quad grubu da (ABD, Avustralya, Japonya, Hindistan) Hindistan'ın sarsıntılı tutumuna karşı birlik olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan şirketlerinin Rusya'daki faaliyetlerini durdurmasının büyük bir fark yarattığının altını çizen Biden, ekonominin yanında ABD'nin Ukrayna'ya son 1 yıl içinde 2 milyar dolarlık savunma yardımı sağladığını anımsattı.

Biden, "Ukrayna'nın yeterince sofistike ekipmanı olmadığı fikri doğru değil. Bütün detayları burada vermeyeceğim ama rasyonel seviyede ihtiyaç duyacakları tüm ekipmanları var." dedi.

- "RUSYA KÖŞEYE SIKIŞTI"

Ukrayna ordusunun Rusların tankları ve helikopterini vurduğunu ve orduyu "mahvettiğini" belirten Biden, şunları kaydetti:

"Fark ettiyseniz Rusya Ukrayna'da hipersonik füze kullandı. Bu yapabilecekleri tek şeydi. Bu bir dolaylı silah. Bunun tek farkı ise durdurulmasının neredeyse imkansız olması. Rus ordusunun bunu kullanmasının bir nedeni vardı. Şu anda köşeye sıkıştılar. Putin bu derece güç ve birliği öngöremedi."

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah bulunduğu iddialarını da reddederek, Rusya'nın iddialarının Ukrayna'da bu silahları kullanmak için bahane olabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın daha önce de siber saldırılar yaptığını belirten Biden, bu saldırıların tekrarlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden RUSYA UKRAYNA
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