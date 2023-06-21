VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fırsatçı ev sahipleri asgari ücret zammına göz dikti
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz artırımı olacak mı?
Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ'cü sınırda yakalandı
Birbirlerine düştüler! " 7 dönem vekillik yaparken neden 'değişim' demedin?"
İYİ Parti'den CHP'ye soğuk duş!
Yeni dönemin ilk grup toplantısına başkanlık edecek!
21 Haziran 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 07:30:00

Biden'dan Çin Devlet Başkanı Şi'ye "diktatör" yakıştırması

Kaynak: AAA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in diktatör olduğunu ima etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretinde "iyi bir iş çıkardığını" belirtti ancak diğer yandan ilişkilerin iyi bir hal almasının zaman alacağını ifade etti.

California'da düzenlenen bir kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin Şubat'ta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürdü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuştu.

Şi'nin balonun Amerikan hava sahasında vurularak düşürüldüğü zaman "utandığını" ve "balonun orada olduğunu bile bilmediğini" söyleyen Biden, "En önemli nokta, şu anda yeniden bir ilişki kurmak istediği bir durumda olması." dedi.

Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretinde "iyi bir iş çıkardığını" belirtti ancak diğer yandan ilişkilerin iyi bir hal almasının zaman alacağını ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca Çin'in ciddi ekonomik sorunları olduğunu kaydederek, "Çin için endişelenin ama Çin'le ilgili endişelenmeyin." yorumunu yaptı.

Çin Devlet Başkanı'nın ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasındaki Quad ittifakından da rahatsız olduğunu dile getiren Biden, Şi'nin kendisini arayarak bunu yapmamalarını istediğini ifade etti.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden Çin Devlet Başkanı Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Danimarka'da moral depoluyor

Danimarka'da moral depoluyor
"Yollarda aranje yapıyoruz"

"Yollarda aranje yapıyoruz"
Dijitalde zirvede

Dijitalde zirvede
Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor

Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor
Depremzedelere desteğe devam

Depremzedelere desteğe devam
Emekli komedyen

Emekli komedyen
Ringde rakip tanımıyor

Ringde rakip tanımıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX