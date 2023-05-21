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21 Mayıs 2023 Pazar 17:45:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 17:45:00

Biden, Zelenskiy'den F-16'ların Rusya'ya girmek için kullanılmayacağına dair güvence aldığını söyledi

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'den F-16 savaş uçaklarının Rus topraklarına girmek için kullanılmayacağına dair kesin güvence aldıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Hiroşima'da yapılan ve bugün sona eren G7 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Ukrayna'ya F-16 verme planına ilişkin konuşan Biden, Ukrayna'nın bu uçaklara şu anda ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, Ukrayna'nın bu savaş uçaklarını Rusya'ya saldırmak için kullanıp kullanmayacağına dair sorusu üzerine Biden, "Zelenskiy'den F-16'ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler." dedi.

ÇİN İLE İLİŞKİLER

Öte yandan Çin ile ilişkilerini de değerlendiren Biden, bu ülke ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile daha önce ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini belirterek "Daha sonra 'aptal' balon olayı oldu ve bu kanallar kapandı. Yakın zamanda buzların eridiğini göreceğinize inanıyorum." dedi.

Etiketler : joe biden g7 liderler zirvesi volodimir zelenskiy f16 savaş uçakları rusya ukrayna
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