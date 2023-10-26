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26 Ekim 2023 Perşembe 10:39:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 10:39:00

Biden ve Netanyahu telefonda görüştü

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de sivillerin korunmasının önemine dikkati çekti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve Hamas'ın elinde esir bulunan ABD vatandaşları dahil rehinelerin serbest kalması konusu ele alındı.

Biden ve Netanyahu, Gazze'den ayrılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının bir an önce güvenli şekilde çıkışlarını görüştü.

ABD Başkanı Biden, görüşmede, Gazze'ye insani yardım akışı ve buradaki sivillerin korunması mevzusunun öneminin altını çizdi.

İsrail'in, teröre karşı vatandaşlarını korumak konusunda her türlü hakkı ve sorumluluğu olduğunu ve bunu uluslararası hukuk çerçevesinde yapması gerektiğini belirten Biden, aynı zamanda, bu krizden sonraki adımın İsrailli ve Filistinliler arasında daimi barışa giden yol olması gerektiğinin altını çizdi.

İki lider, sürekli iletişimde kalınması konusunda mutabık kaldı.

ABD VE İSRAİL SAVUNMA BAKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ve İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki son gelişmeleri ele alan bakanlar, Gazze'deki sivillerin korunması konusunu da görüştü.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : joe biden binyamin netanyahu israil gazze
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