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09 Eylül 2022 Cuma 00:50:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 00:50:00

Biden Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı Kongreye tebligat gönderdi

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, ordunun envanterinden Ukrayna'ya 675 milyon dolarlık askeri ekipman yardımı yapacağını Kongreye bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kiev'de Ukrayna'ya 675 milyon doları askeri yardım olmak üzere 2,8 milyar dolarlık yardım yapacaklarını açıklamasının ardından, Biden, söz konusu 675 milyon dolarlık askeri yardım için Kongreye tebligat gönderdi.

Biden, tebligatta şu ifadeleri kullandı:

"1961 Dış Yardım Yasasının (FAA) 621. bölümü de dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve yasaları tarafından başkan olarak bana verilen yetkiye dayanarak, FAA yasasının 506 (a) maddesi uyarınca Ukrayna'ya sağlanmak üzere Savunma Bakanlığının savunma malzemeleri, askeri eğitim ve öğretim hizmetlerinden 675 milyon dolarlık bir yardımı yönlendirmek üzere yetkiyi Dışişleri Bakanına devrediyorum."

Biden'ın açıklamasına eş zamanlı olarak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da 675 milyon dolarlık yardımın detaylarını paylaştı.

PAKETTE NELER YER ALIYOR?

Pentagon, açıklamasında, pakette, "Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat; dört adet 105 mm obüs ve 36 bin 105 mm top mermisi; ek Yüksek Hızlı Anti-radyasyon füzeleri (HARM); 100 Zırhlı Yüksek Performanslı Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (HMMWV); 1,5 milyon mermi hafif silah mühimmatı; 5 binden fazla zırh delici mühimmat; 1000 adet 155 mm'lik Uzaktan Zırh Delici Mayın (RAAM) Sistemleri; ek bomba atarlar ve küçük silahlar; 50 zırhlı tıbbi tedavi aracı; gece görüş cihazları ve diğer saha ekipmanları" olduğu belirtildi.

Ek olarak, Dışişleri Bakanlığının Kongreye, Dış Askeri Finansman için uzun vadeli yatırımlara 2 milyar dolar ayırma niyetini bildirdiği kaydedilen açıklamada, bu 2 milyar doların 1 milyarının Ukrayna'nın güvenliğini desteklemek için, diğer bir milyar doların ise 18 Ukrayna komşusu için destek olduğuna işaret edildi.

Biden göreve geldiği 20 Ocak 2021'den bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 15,2 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladı.

Bu miktarın 14,5 milyar doları 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana yapıldı.

Etiketler : Biden Rusya-Ukrayna savaşı Pentagon
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