Biden: Rusya'dan hem petrol hem doğalgaz ithalini yasaklıyoruz

Biden: Rusya'dan hem petrol hem doğalgaz ithalini yasaklıyoruz

Biden yasağın gaz ve enerjiyi de içerdiğini açıkladı.

Biden'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Rusya'dan petrol ve enerji ithalatını yasakladık. Putin'in savaşını sübvanse etmenin bir parçası olmayacağız. Ortaklarımızla danışarak bu kararı aldık. Yasak, gaz ve enerjiyi de içeriyor.

Bu savaş makinesini (Rusya) finanse etmeyeceğiz. Bu, Putin'e daha fazla acı çektirmek için attığımız bir adım. Ama burada da (ABD) maliyeti olacak.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız konusunda hemfikir.

İngiltere'den de Rusya'ya yaptırım kararı geldi.

İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere'nin 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.