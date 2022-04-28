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28 Nisan 2022 Perşembe 18:39:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 18:39:00

Biden: Rus oligarkların mülklerine el koyacağız

Kaynak: AA

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 64'üncü gününe girerken ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili açıklama yaptı. Biden, Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre'den yetki talep etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Biz Rusya'ya saldırmıyoruz, saldırgan olan Rusya. Biz Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukayna'ya destek veriyoruz.

- Paramız bitti bu yüzden Kongre'den ek ödenek istiyorum.Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ediyoruz.

- Savaş yüzünden gıda fiyatları artıyor. Putin Ukrayna'nın gıda üretimini engellemek istiyor.

- Ülke içi üretimimizi artırmayı planlıyoruz.

- Rusya dünya için uzun bir süre güvenilir enerji kaynağıydı. Fikir farklılıklarına rağmen enerji hiç bir zaman kesintiye uğramamıştı. Bu yaşananlar saldırıya sadece silahla engel olamayacağımızı ortaya çıkardı. Rusya'nın AB'yi ve başka ülkeleri enerji ile tehdit etmesine izin vermiyeceğiz.

- Rus oligarkların mülklerine el koyacağız.

- Bu yaşadıklarımızı bir fırsat olarak görüyorum. Özet olarak gerçekleştirdiğimiz bütün eylemler bu suçlara imza atan kişilerle yüzleşmek içindir.

- Hiç kimse nükleer silahlar konusunda boş tehditler savurmamalı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ABD Joe Biden Rus oligark
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