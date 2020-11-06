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06 Kasım 2020 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 18:32:00

Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti

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ABD başkanlık seçiminin sonucunu belirlemesi beklenen kilit eyaletlerden Pensilvanya'da Demokrat aday Joe Biden öne geçti.

Washington Post'ta yer alan habere göre, oyların yüzde 95'inin sayıldığı eyalette, Biden 3 milyon 295 bin 304 oya ulaşırken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Başkan Donald Trump, 3 milyon 289 bin 717 oy elde etti.

Seçim sonuçlarında yapılan yeni güncellemenin ardından, bir ara 500 bine kadar çıkan Trump lehine oy farkı, 5 bin 587 oyla Biden lehine döndü.

20 seçici delegeye sahip eyalette oy sayımı devam ediyor.

Demokratlar, daha önce Cumhuriyetçilerin önde götürdüğü Georgia eyaletinde de üstünlüğü ele geçirmişti.

ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen hangi adayın kazandığı belirsizliğini koruyor.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Georgia, Nevada, Arizona'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

MEVCUT DURUM BİDEN'IN ZAFERİNE İŞARET EDİYOR

Sonuçların henüz netleşmediği 6 eyalette seçimleri önde götüren adaylar kazanırsa Biden, Pensilvanya, Georgia, Arizona ve Nevada'dan alacağı toplam 53 seçici delegeyle, delege sayısını 306'ya çıkarıp seçimi kazanmak için gerekli asgari delege sayısı olan 270'i aşmış olacak.

Trump, yarışı önde götürdüğü Kuzey Carolina ve Alaska'da kazanırsa toplam 18 seçici delegeyle 232'de kalarak seçimi ikinci tamamlayacak.

Yarışın başa baş olduğu eyaletlerdeki seçimlerin farklı sonuçlanması, delege aritmetiğini her iki aday lehine değiştirebilir.

Etiketler : Washington Post Pensilvanya Georgia
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