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19 Mart 2024 Salı 09:45:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 09:45:00

Biden, Netanyahu'ya Refah konusundaki "derin endişelerini" iletti

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İsrail'in Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonu" düzenlemesi konusundaki "derin endişelerini" dile getirdi.

Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında yaklaşık 1 aylık aranın ardından dün gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Biden, Netanyahu'ya, Gazze'ye acil insani yardımların kayda değer şekilde artırılması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkına vurgu yapan Biden, bununla beraber İsrail'in de sivilleri koruma sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Katar'da İsrail ile Hamas arasında devam eden rehine takası anlaşma sürecinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Başkan, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara operasyonu olasılığından duyduğu derin endişelerinin altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" olmaksızın nasıl bir operasyon yapılabileceğine ilişkin Amerikalı ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kalan Biden ile Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki sınırın güvenceye alınması konusunu da ele aldı.

Konuyla ilgili dün düzenlediği basın brifinginde konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD olarak İsrail'in 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" yapmasına karşı olduklarını dile getirmişti.

Etiketler : abd joe biden israil binyamin netanyahu gazze refah
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