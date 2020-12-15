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15 Aralık 2020 Salı 20:28:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 20:28:00

Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor

Kaynak: AA

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Joe Biden'ın, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını ve yaptırımlarını geri çevirmeyi planladığı bildirildi.

Bloomberg'in ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni başkan, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını ve yaptırımlarını geri çevirmeyi planlıyor.

Küba'ya seyahat, yaptırım ve para transferleri gibi kısıtlamaların azaltılmasının düşünüldüğü belirtilen haberde, Küba'daki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımların ise devam edeceği vurgulandı.

Biden, seçim sürecinde de ABD'nin yeni bir Küba politikasına ihtiyaç duyduğu açıklaması yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal etmiş ve Küba'ya karşı yeni yaptırımlar ve kısıtlamalar getirmişti.

Etiketler : Bloomberg Küba Joe Biden
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