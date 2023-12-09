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09 Aralık 2023 Cumartesi 23:38:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 23:38:00

Biden kongre onayına sunmadan İsrail'e 14 bin tank mermisi sattı

Kaynak: İHA

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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, ABD Kongresi'nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail'e yaklaşık 14 bin tank mermisinin satışına onay verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 64 gündür devam ederken, ABD İsrail'e silah satışını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, ABD Kongresi'nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın tank mermilerinin İsrail'e derhal teslim edilmesi için Silah İhracatı Kontrol Yasası'ndaki acil durum yetkisini kullandığı belirtilerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tank mermilerinin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail'e derhal sağlanması gerektiği konusunda kongreye ayrıntılı gerekçeler sunduğu ifade edildi. Tank mermilerinin satışının ABD ordusu envanterinden yapılacağı belirtilen açıklamada, satışın ABD'nin savunması üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı aktarıldı.

Söz konusu tank mermileri, Biden yönetiminin İsrail'e satmak için ABD Kongresi'nden onaylamasını istediği ve değeri 500 milyon dolardan fazla olan 45 bin tank mermisini içeren daha büyük bir silah satışının parçası olarak biliniyor.

ABD'de silah satışları genellikle kongredeki komiteler tarafından yapılan 20 günlük bir incelemenin ardından onaylanır veya onaylanmaz.

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