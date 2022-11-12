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12 Kasım 2022 Cumartesi 21:29:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 21:29:00

Biden, Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı.

Evening Standard gazetesinin haberine göre, Biden, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'teki ASEAN zirvesinde katılımcı ülkelere hitap etti.

Konuşmasında ev sahibi Kamboçya'ya teşekkür etmek isteyen Biden, yanlışlıkla bu ülkeye "Kolombiya" dedi.

Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Artık Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre, halihazırda kaydettiğimizden daha güçlü ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca Endonezya'nın bu yıl yaptığı tüm çalışmalarda yer alacağımızı onaylamak istiyorum."

Etiketler : Joe Biden Evening Standard Kamboçya
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