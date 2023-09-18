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18 Eylül 2023 Pazartesi 20:19:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 20:19:00

Biden ile Fas Kralı telefonda görüştü

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Biden, Fas Kralı 6. Muhammed'le telefonda görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü Fas Kralı 6. Muhammed ile 8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, deprem sonrası yardım faaliyetlerini ele aldı.

Beyaz Saray'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 8 Eylül'de meydana gelen yıkıcı depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilemek ve Fas ile ABD arasındaki derin ortaklığı yeniden teyit etmek için bugün Fas Kralı 6. Muhammed'i aradı." ifadesine yer verildi.

Liderlerin ABD'nin yardım faaliyetleri için tahsis ettiği 1 milyon dolar ve Fas'ın afet sonrası çabalarını desteklemek üzere ABD'nin yardımlarını gözden geçirdikleri aktarılan açıklamada, "İki lider yakın temasta kalma konusunda mutabık kaldı." mesajı paylaşıldı.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.

Etiketler : biden fas abd deprem
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