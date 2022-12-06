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Biden hükümeti, ülkedeki Haitililerin geçici yasal statüsünü uzatacak
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06 Aralık 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 11:00:00

Biden hükümeti, ülkedeki Haitililerin geçici yasal statüsünü uzatacak

Kaynak: AA

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ABD, Haiti'deki siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesinin ardından halihazırda ülkede yaşayan Haitili göçmenlerin geçici yasal statü sürelerini uzatma kararı aldı.

ABD İç Güvenlik Departmanından yapılan açıklamada, ABD'de bulunan Haitili göçmenlerin "Geçici Koruma Statüsü" için başvuruda bulunabileceği, geçen yıl başvuranların ise fazladan 18 ay daha ülkede kalabileceği ancak kararın ülkeye yeni giriş yapacak Haitilileri kapsamadığı belirtildi.

Açıklamada, kaç göçmenin yenilikten faydalanabileceğine ilişkin bilgi verilmezken, ABD Senatosunda Demokratların Çoğunluk Lideri olan Chuck Schumer, kararın ardından 100 binden fazla Haitilinin geçici yasal statüye sahip olabileceğini ifade etti.

Zorla geri göndermelerin Haitililer için tehlikeli olabileceği kaydedilirken, yasal statü süreleri Afganistan, Ukrayna, Myanmar, Kamerun ve Venezuelalı göçmenler için de uzatıldı.

Haiti'deki kriz, çok sayıda kişinin Güney Amerika ülkeleri, Meksika ve ABD'ye kaçmasına yol açtı.

Haiti'de silahlı grupların çatışması nedeniyle nisandan bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.

Etiketler : abd göçmen haiti
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