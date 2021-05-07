  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,2455
  • Euro
    10,0351
  • Altın
    485,0460
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altun: İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez
Biden: Haziranda Putin ile görüşebileceğimize eminim ancak yer ve zaman belli değil
DSÖ'den Sinopharm'ın aşısına acil kullanım onayı
Vaka sayısındaki düşüş sürüyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Filistinli mevkidaşı ile ortak açıklama
Katar'dan Türkiye'ye övgü
Öğretmenlerin idari izinli olduğu günler uzaktan eğitime ara verecek
Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu?
DSÖ: En az 46 milyon yerinden edilmiş kişi Kovid-19 aşı programlarından yararlanamıyor
Korkunç iddia! Sivilleri camide işkence ile öldürdü
Türkiye'de bir ilk oldu: Envantere girmeye hazırlanıyor
"Dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz"
ABD'li yönetmenin evi harabeye döndü
Google'dan tablete özel
Evinde 20 bin kitapla yaşıyor
Kuklalı eğitim
Robot kolla dünya birincisi oldu
Lösemili Miray'a unutulmaz kutlama
60'lı yıllardan Pelin
Evlat acısıyla gözyaşı döktü
Organik tarımla dinleniyor
Özgüveni anneden
Dikkat! 12 Mayıs'a kadar uzatıldı...
Başkan Erdoğan'dan flaş yerli aşı açıklaması
07 Mayıs 2021 Cuma 21:16:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 21:16:00

Biden: Haziranda Putin ile görüşebileceğimize eminim ancak yer ve zaman belli değil

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, haziran ayındaki Avrupa ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerinden emin olduğunu ancak görüşmenin yeri ve zamanının henüz netleşmediğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da açıklanan nisan ayı istihdam raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağına değinen Biden, "Bu durum benim Putin ile görüşme isteğimi etkilemiyor. Biliyorsunuz Rusya bazı askerlerini çekmeye başladı. Şu anda bölgede asker yığınağı var ancak bir ay öncesinden daha azlar." ifadesini kullandı.

Biden, haziran ayında Londra ve Brüksel'e yapacağı ziyaret sırasında Putin ile baş başa bir görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, "Görüşebileceğimize eminim. Ancak görüşmenin yeri ve zamanı henüz belli değil. Bu konuda çalışılıyor." yanıtını verdi.

İran'ın Viyana'da yürütülen nükleer görüşmeler konusunda ciddi olduğuna inanıp inanmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet buna inanıyorum ancak İran'ın ne kadar ciddi olduğu ve neleri yapmaya hazır olduğu farklı bir hikaye. Görüşmelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomimiz doğru yönde ilerliyor ama gidecek uzun yolumuz var"

Tarım dışı istihdamın nisanda 266 bin kişi arttığına işaret eden Biden, düşündüğünden daha hızlı ilerlediklerini belirtti.

Göreve başladığından bu yana 1 milyon 500 binden fazla yeni istihdam sağlandığını aktaran Biden, ülke tarihinde bir başkanın ilk 3 ayında sağlanan en fazla istihdam olduğunu kaydetti.

Biden, bugün açıklanan istihdam raporunun yönetimin attığı adımların ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bize 22 milyon kişinin işsiz kalmasına mal olan bir ekonomik çöküşten çıkıyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan destek paketiyle artan işsizlik yardımlarının işe dönüşleri azalttığı yönündeki yorumların sorulması üzerine Biden, buna inanmadığını, ölçülebilir bir şey olmadığı yanıtını verdi.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı.

Piyasaları hayal kırıklığına uğratan tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyordu.

Etiketler : Biden Beyaz Saray hayal kırıklığı
Feyza'ya göndermeli kutlama!

Feyza'ya göndermeli kutlama!
Bu fotoğrafın hikayesi derin

Bu fotoğrafın hikayesi derin
Sokak havası

Sokak havası
Nişanlısı Burak için dua istedi

Nişanlısı Burak için dua istedi
Yeni proje için Cihangir'de takılmadım

Yeni proje için Cihangir'de takılmadım
Sinema öğrencileri için rehber olacak

Sinema öğrencileri için rehber olacak
Tek gerçek gözyaşı

Tek gerçek gözyaşı
‘Aşkın Tarifi' için buluştular

‘Aşkın Tarifi' için buluştular
İki kadın bir adam

İki kadın bir adam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER