Biden, Hamas'ın elindeki tüm rehineler salındıktan sonra ateşkesin konuşulabileceğini söyledi

Biden, Beyaz Saray'da yatırımlar üzerine yaptığı konuşma esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "ABD, rehine anlaşması için bir ateşkesi destekliyor mu?" sorusuna, "Önce rehineler salınmalı, sonra bunu (ateşkes) konuşabiliriz." yanıtını verdi.

Biden, "Durum Odası"na gitmek için konuşmasını yarıda kesti

Öte yandan Biden konuşmasını ani bir şekilde kesip, sözü Ticaret Bakanı Gina Raimondo'ya verdi.

Biden, "İlgilenmem gereken başka bir konu için (özel durumlarda toplanılan) Durum Odası'na gitmem gerekiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu konunun ne olduğuna dair bilgi paylaşılmazken, ABD basını bu durumun, Irak'taki Şii milislerin ABD'nin Suriye'deki 2 üssüne yönelik İHA'larla saldırı gerçekleştirmesiyle ilgili olabileceği yorumunu yaptı.