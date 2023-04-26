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26 Nisan 2023 Çarşamba 19:12:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 19:12:00

Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'u resmi törenle karşıladı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Beyaz Saray'da görüştü.

Washington saatiyle sabah saatlerinde Beyaz Saray'a varan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve eşi Kim Keon Hee'yi, Biden ve eşi Jill Biden resmi törenle karşıladı.

Yoon'un gelişiyle askeri seremoninin düzenlendiği törende, her iki ülkenin milli marşları okundu. Törene Kore Savaşı gazileri de katıldı.

Biden, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ittifakın "kırılmaz bir bağ" olduğunu belirterek, iki demokrasinin bugün güçlü olmasında katkısı olan Kore Savaşı'nda mücadele eden askerleri andı.

Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ancak 73 yıldır bulunamayan asker Luther H. Story'nin cenazesinin ABD ve Güney Kore'nin ortak çabalarıyla bulunduğunu belirten Biden, iki ülkenin bu kapsamda yaptığı çalışmaları anlattı.

Biden, ikili ittifakın son 70 yılda daha güçlü hale geldiğine işaret ederek, ekonomi, teknoloji, demokratik değerler, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in ilerletilmesi, temiz enerji konularının yanı sıra Ukrayna'ya verilen destek konularında yaptıkları işbirliklerine değindi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon da iki ülke arasındaki ittifakın çıkar temelli değil, "özgürlüğü koruyan", değerler üzerine kurulu bir ittifak olduğunu vurguladı.

İttifakın 70. yılını kutlamak için ABD'ye geldiğini söyleyen Yoon, Biden'a daveti için teşekkür etti.

Biden ve Yoon, törenin ardından ikili görüşme yapmak üzere Oval Ofis'e geçti. Liderler, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler : Washington ABD Başkanı Kore Savaşı
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