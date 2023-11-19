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19 Kasım 2023 Pazar 17:47:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 17:47:00

Biden, Gazze'nin nihai olarak Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini belirtti

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'nin nihai olarak Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini" kaydetti.

The Washington Post gazetesinde makale kaleme alan Biden, Gazze ve Batı Şeria'nın geleceğine dair "Barış için çabalarken, nihayetinde Gazze ve Batı Şeria yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında yeniden birleşmeli" ifadesini kullandı.

Biden, iki devletli bir çözüm için çalıştıklarına işaret ederek, "Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka yapılmamalı ve toprakları daraltılmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetlerinde artış olduğu bilinirken Biden, Batı Şeria'da sivillere saldıranlara karşı vize yasağı uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

Biden, makalede, "İsrail liderlerine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı aşırı şiddetin durdurulması ve şiddeti uygulayanların sorumlu tutulması gerektiğine dair ısrarcı oldum" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünü tamamen ellerinde tutacakları" yönündeki sözleri tepki çekmişti.

Etiketler : Biden Gazze Filistin
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