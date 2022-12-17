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17 Aralık 2022 Cumartesi 00:31:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 00:31:00

Biden: Gaziler ülkenin karakteri için önemli

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusunda hizmet eden kadın ve erkeklerin sadece ülkenin fiziksel güvenliği için değil, aynı zamanda karakteri için de önemli olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinin New Castle şehrinde düzenlenen Gaziler Zirvesi programına katıldı.

Gazilerin ABD'nin bel kemiğini oluşturduğunu belirten Biden, "Bu erkek ve kadınlar sadece bu ülkenin fiziksel güvenliği için değil, bizi biz yapan Amerika'nın karakteri için de son derece önemli." ifadesini kullandı.

GAZİLERE "KAYIT OLUN" ÇAĞRISI

Biden, ağustosta imzaladığı, gazilere ve ailelerine sağlık ve ekonomide geniş imkanlar sunan PACT Act yasasından da bahsederek, "Savaşa gönderdiklerimizin geride bıraktığı aileleriyle ilgilenmek, ayrıca savaştan dönenlere eğitim, sağlık gibi imkanlar sunmak en kutsal görevimiz." dedi.

En son Afganistan ve Irak dahil ABD ordusunda savaşmış tüm gazilere yeni yasaya göre kayıt olmaları çağrısında bulunan Biden, "Onlarca yıllık savaşların tüm gazilerini, toksik zehirlenmelere karşı sağlık taraması yaptırmaları ve derhal gerekli hak talebinde bulunmaları için kaydolmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Biden, ABD ordusunun konuşlandığı alanlarda her tür atığın çukurlarda toplanarak yakılmasından oluşan çevre kirliliğinden dolayı birçok askerin ciddi sağlık sorunları yaşadığını aktardı.

Etiketler : abd joe biden Afganistan
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