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17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:09:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:09:00

Biden 'Enflasyonu Düşürme Yasası'nı imzaladı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Biden 20 aylık başkanlığı süresince en önemli iç politika kazanımını elde etti. Biden “Enflasyonu Düşürme Yasası” tasarısını imzaladı ve yasalaştı.

ABD Başkanı Biden'ın önem verdiği tasarılardan olan "Enflasyonu Düşürme Yasası" aylar süren çalışmalar ve tartışmaların ardından Kongre'de geçen hafta onaylanmıştı.

Yasa ile iklim değişikliği ile mücadeleye kaynak sağlanması ve bireylerin sağlık ve vergi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor

Bu amaçla 430 milyar Dolar kaynak ayrılacak.

Tasarıda yer alan yeni vergi düzenlemeleri ile 10 yılda oluşturulacak gelirin karbon emisyonunu azaltmada ve sağlık hizmetlerinde kullanılması amaçlanıyor.

Etiketler : ABD Biden Enflasyonu Düşürme Yasası
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