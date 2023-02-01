VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Myanmar'da askeri yönetim OHAL'i 6 ay daha uzattı
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Biden: Beyaz Saray'daki kedim geceleri kafamın üstünde uyuyor
İstanbul'da mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
AB'den düzensiz göçle mücadelede 4 maddeli eylem planı
İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor
Bakan Dönmez: Gençler sayesinde üreten bir ülke olmak istiyoruz
FBI'ın arama yaptığı ABD Başkanı Biden'ın konutunda "gizli belge" bulunmadı
Blinken'ın ziyareti öncesinde, ABD'ye "Çin'i çevreleme takıntısından vazgeçmesi" mesajı
Rusya Başbakan Yardımcısı: Yaptırımlara rağmen petrol ihracatımız istikrarlı
Kazakistan 2023'te petrol üretimini 90,5 milyon tona çıkaracak
New York borsası Fed kararı öncesi düşüşle açıldı
Milli kayakçı Sıla Kara Bosna Hersek'te bronz madalya kazandı
Almanya küresel enerji fiyatlarında düşüş beklemiyor
Fransa'da 2022'de trafik kazalarında 3 bin 260 kişi öldü
Terör örgütü PKK Haseke'de gençleri zorla silah altına alıyor
Evlat nöbetine katılım sürüyor
60 milyonluk villa Hadise'si
Rolü için 15 kilo aldı
Senfonik hazırlık
Avşar Kızı'yla ilk proje
01 Şubat 2023 Çarşamba 20:46:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 20:46:00

Biden: Beyaz Saray'daki kedim geceleri kafamın üstünde uyuyor

Kaynak: The Dodo

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki kedisi Willow'un geceleri kafasının üstüne çıkarak uyuduğunu söyledi.

Biden, 26 Ocak'ta Ay Yeni Yılı'nı kutlama amacıyla düzenlenen resepsiyonda konuşurken, Vietnam'daki burç inanışlarına göre "kedi yılına" girildiğini söyledi.

ABD lideri, daha sonra Beyaz Saray'daki kedisi Willow'dan bahsederek, "Hiçbir sınır tanımıyor. Şaka yaptığımı sanıyorsunuz ama dalga geçmiyorum. Gecenin bir yarısı tırmanıp kafamın üstünde yatıyor" dedi.

Biden, Washington DC'deki resepsiyonun ABD'de resmi olarak düzenlenen ilk Ay Yeni Yılı kutlaması olduğunu da ifade etti.

BEYAZ SARAY'DA YAŞAYAN KEDİLER

ABD Başkanı ve eşi First Lady Jill Biden, Willow'u ilk kez geçen yıl 28 Ocak'ta Beyaz Saray'a götürmüştü.

Eski ABD Başkanı George W. Bush'un Beyaz Saray'da yaşayan kedisi India ise 4 Ocak 2009'da hayatını kaybetmişti.

India'nın ardından Beyaz Saray'da yaşayan ilk kedi olan Willow, adını Jill Biden'ın Pensilvanya eyaletindeki memleketi Willow Grove'dan alıyor.

Etiketler : Biden beyaz saray Willow
Demet'ten asillik dersi

Demet'ten asillik dersi
Mehterli açılış

Mehterli açılış
Türkiye'deki tarihe aşığım

Türkiye'deki tarihe aşığım
İstanbul'a geliyor

İstanbul'a geliyor
Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum

Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum
Hayatı stüdyo ile ev arasında

Hayatı stüdyo ile ev arasında
Trafikte taciz şoku

Trafikte taciz şoku
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Neden'lerin şarkısı

Neden'lerin şarkısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX