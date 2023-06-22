VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa günü 5.428,26 puandan tamamladı
ABD nüfusu giderek yaşlanıyor! Yaş ortalaması tarihi seviyeye çıktı
Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Batı'nın vicdansızlığı! Göçmenler ile elitler arasındaki ayrımcılığa tepki yağıyor
Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
22 Haziran 2023 Perşembe 16:44:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 16:44:00

Biden ailesinin başı dertte! 26 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına ilişkin 26 Temmuz'da mahkemeye çıkacak.

Bir mahkeme belgesine göre, Hunter Biden'ın, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin Adalet Bakanlığıyla anlaşmasıyla ilgili ilk mahkemeye çıkacağı tarih, 26 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00 olarak belirlendi.

Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir federal adliyede hakim karşısına çıkacak olan Hunter Biden, iki vergi suçlaması ve bir de yasa dışı şekilde silah bulundurma ile ilgili kendisine yöneltilen üç federal suçlama konusunda, Adalet Bakanlığı ile anlaşmıştı.

Avukatı Christopher Clark, Hunter Biden'ın vergi ödemelerini beyan etmemesiyle ilgili sorumluluğunu üstleneceğini, yasa dışı silah bulundurmaya ilişkin suçlamayla ilgili de rehabilitasyona yönelik farklı bir süreç yürütüleceğini aktarmıştı.

Anlaşmaya, başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler tepki göstermiş, anlaşmanın "çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ettiğini" savunmuştu.

Etiketler : joe biden abd hunter biden
Katarlı performans

Katarlı performans
"Benlikten çıkmışım!"

"Benlikten çıkmışım!"
Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı

Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı
Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor

Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor
Ekrana dönüyorum

Ekrana dönüyorum
42 bin TL'lik şıklık

42 bin TL'lik şıklık
Marmaris aşkına

Marmaris aşkına
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti
Dijitalin yıldızı

Dijitalin yıldızı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX