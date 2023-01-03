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03 Ocak 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 11:30:00

Biden, ABD'nin, Kuzey Kore'ye karşı Güney ile nükleer tatbikat görüşmeleri yapmadığını söyledi

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı Güney Kore ile ortak tatbikatlar düzenlemeye ilişkin görüşmeler yapmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı ortak planlama yapmak ve ortak tatbikatlar düzenlemek için ABD ile görüşmelerde bulunduklarına ilişkin sözlerinin ardından geldi.

Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak nükleer tatbikatları görüşüp görüşmediği yönündeki soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

Yoon, ülkesinin Chosun Ilbo gazetesine verdiği röportajda, "Etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore, 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattı

Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.

Etiketler : abd kuzey kore güney kore nükleer tatbikat
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