Biden: ABD İsrail'in yanındadır
Son Dakika Haberleri.. ABD Başkanı Biden: "(İsrail'in hastaneye saldırısı) Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi siz (İsrail) değil. Ancak bir çok insan emin değil"
ABD Başkanı Biden: "(İsrail'in hastaneye saldırısı) Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi siz (İsrail) değil. Ancak bir çok insan emin değil"
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi.
ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu ile görüşmesinin ardından açıklama yapması bekleniyor.
ABBAS GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ
Biden İsrail ziyaretinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecekti ancak dün akşam saatlerinde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından Abbas, Biden ile görüşmesini iptal etti.
ÜRDÜN'DEKİ DÖRTLÜ ZİRVE İPTAL EDİLDİ
Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin'in katılımıyla Ürdün'de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildiğini öne sürdü.
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