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04 Mayıs 2021 Salı 23:37:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 23:38:00

Biden, 4 Temmuz için aşılama hedefini açıkladı

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ABD Başkanı Biden, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar ABD'deki yetişkinlerin yüzde 70'inin en az 1 doz Kovid-19 aşısı olmasını ayrıca 160 milyon kişinin de bu tarihe kadar tamamen aşılanmış olmasını hedeflendiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkede Kovid-19 salgınında ve aşılamalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevindeki ilk 100 günü için önce 100 milyon ardından da 200 milyon doz aşı hedefi koyduklarını anımsatan Biden, "Geçen hafta görevimdeki 100. günümü tamamladığımda 220 milyon Kovid-19 aşısı vurulmuştu." bilgisini paylaştı.

"SON 2 HAFTADA 40 EYALETTE VAKALAR AZALDI"

Biden, bugüne kadar yaklaşık 150 milyon ABD'linin en az 1 doz, 105 milyondan fazla ABD'linin de iki doz Kovid-19 aşısı olduğunu belirterek, "Ayrıca son 2 haftada 40 eyalette vakalar azaldı, ölüm oranlarında da ciddi düşüş var." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadelede yeni bir safhaya geçtiklerini belirten Biden, bu kapsamda belirledikleri 3 stratejiden birinin 12-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin aşılanması olduğunu vurguladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) bu yaş aralığı için aşı onay sürecinde olduğunu belirten Biden, "Bu onayın verilmesi durumunda hızlı bir şekilde aşı dağıtımına başlayacağız." bilgisini paylaştı.

"AŞI PARTİZAN BİR KONU DEĞİL"

Biden, ikinci hedef olarak da insanların aşıya erişimini kolaylaştıracak adımlar atacaklarını ve özellikle kırsal kesimlerde yaşayanların aşıya erişimi için bir internet sitesi ve bir kısa mesaj hattı açıklarını belirtti.

Bu süreçte üçüncü olarak da aşı konusunda tereddüt edenlere yönelik bilimsel açıklamalar yapacağını belirten Biden, "Aşı partizan bir konu değil. Bizden önceki Cumhuriyetçi yönetim aşıları onayladı, Demokrat bir yönetim olarak biz de dağıtıyoruz. Bu bilimsel bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Ayrıca bu yeni süreçte bugünden 2 ay sonrasına, insanların bağımsızlık günümüzü kutlayacağı 4 Temmuz için bir hedef koyuyoruz. 4 Temmuz'a kadar hedefimiz yetişkin ABD'lilerin yüzde 70'inin en az 1 doz aşı olması. 160 milyon kişinin de tamamen aşılanmış olmasını hedefliyoruz. Bu hedef de yaklaşık 100 milyon doz daha aşı demek." diye konuştu.

Etiketler : ABD Başkanı Biden Beyaz Saray biden
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