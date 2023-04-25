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25 Nisan 2023 Salı 23:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 23:30:00

Biden, 2024 başkanlık yarışı için seçim kampanyasını başlattı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, sendika üyesi işçilere yaptığı konuşmayla 2024 başkanlık adaylığı kampanyasını başlatırken, "Amerikan tarihindeki en sendika yanlısı başkan" olduğunu ifade etti.

2024 başkanlık seçimleri için adaylığını bir videoyla duyuran Biden, saatler sonra "Amerika'da Yatırım" başlığı altında konuşma yaptı.

"Amerikan tarihinin en sendika yanlısı başkanı olarak etiketlendiğim için özür dilemiyorum. Bundan gurur duyuyorum." diyen Biden, Amerikan orta sınıfının omurgasını yeniden inşa etmek, ekonomiyi yukarıdan aşağıya değil, ortadan dışa ve aşağıdan yukarıya büyütmek için başkanlığa aday olduğunu söyledi.

ABD Başkanı konuşmasında, kürtaj, zenginlere vergi indirimleri, pahalı ilaçlar, silah edinme ve hoşgörüsüzlük konularında Cumhuriyetçileri hedef alırken, "2020'de Fortune 500 şirketlerinin yüzde 55'i sıfır vergi ödedi. Böyle olması yanlış. Ben de bu adamlara korkunç bir vergi koydum." ifadelerini kullandı.

Biden, "Net olayım. Yılda 400 bin dolardan az kazanan hiç kimse vergilerinin tek bir kuruş arttığını görmeyecek." dedi.

Biden, sendika üyesi işçilere, kendi döneminde yapılan yatırımlardan bahsederken, Amerikan üretimi ürünlerin tercih edilmesi konusundaki hassasiyetinin altını çizdi.

Adaylık videosunda yer alan ve "başladığı işi bitirmek" anlamındaki sloganı yineleyen Biden'ın sözlerine sendika işçileri, "4 yıl daha" diyerek ve alkışlayarak karşılık verdi.

BİDEN ADAYLIĞINI 3 DAKİKALIK VİDEOYLA DUYURMUŞTU

Adaylığını bu sabah, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." ifadesini kullanmıştı.

Biden Amerikan halkından, yaşına ilişkin endişeleri bir kenara bırakarak kendisine "başladığı işi bitirmek" için daha fazla zaman tanımalarını istemişti.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden 2024 başkanlık yarışı
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