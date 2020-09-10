Patlamadan 1 ay sonra Beyrut Limanı'nda büyük yangın!

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10 Eylül 2020 Perşembe 14:25:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 14:33:00

Beyrut Limanı'ndaki hangarda yangın çıktı

Kaynak: AA

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Geçen ay patlamanın olduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda yangın çıktı.

Hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ediyor.

Beyrut Limanı'nda bir aydan uzun süredir enkaz kaldırma ve hala kayıp olan kişilerin cansız bedenine ulaşma çalışmaları sürüyor.

HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Lübnan'ın başkentini yerle bir eden patlamadan bir ay sonra bu kez limandan yoğun dumanlar yükseliyor, ordu yangını kontrol etmek için helikopterlerin kullanılacağını duyurdu.

Tüm dünya bugün uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla duyurduğu haberin ardından bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kilitlendi.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

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