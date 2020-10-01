  • BIST
    1143.51
  • Dolar
    7,7319
  • Euro
    9,1345
  • Altın
    473,6100
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak güney rafinerileri için Japon şirketiyle 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
Kars'ta bir köy karantinaya alındı
ABD'den Mısır'a deniz gözetleme sistemleri satışına onay
Pentagon'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışması açıklaması: Şiddeti kınıyoruz
Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
BM, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti
Beyrut Limanı'na amonyum nitrat taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın finali Şırnak'ta başlıyor
ABD'de yakıt ikmali yapan F-35 tipi savaş uçağı düştü
Karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı
Assange'ın ABD'ye iade davasında karar 4 Ocak'ta verilecek
Kasımpaşa Teknik Direktörü Altıparmak: Galatasaray maçında tek amacımız galip gelmek
Pentagon: ABD ordusunda geçen yıl 498 asker intihar etti
İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği: Türkiye'nin herhangi bir şekilde seçim malzemesi yapılması kabul ...
1 Ekim 2020 Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi
Türkiye'den net mesaj: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz
İletişim Başkanı Altun'dan 'sosyal medya yasası' paylaşımı
PFDK'dan Galatasaray'a para cezası
Trump yönetiminden ABD'ye mülteci kabulünü yıllık 15 bine indirme teklifi
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Ön koşulsuz müzakereleri devam ettirmeye çağırıyoruz
Lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi! Trafik felç oldu
Fransa'da Macron'a güven azalıyor
01 Ekim 2020 Perşembe 22:33:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 22:33:00

Beyrut Limanı'na amonyum nitrat taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı

ABONE OL

Lübnan, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta infilak ederek büyük bir felakete yol açan amonyum nitrat maddesini limana taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, patlamayı soruşturmak üzere görevlendirilen Askeri Hakim Fadi Savvan'ın, Beyrut Limanı'na amonyum nitratı taşıyan yük gemisinin sahibi ve Rus uyruklu kaptanı hakkında gözaltı kararı çıkardığı belirtildi.

İsimleri belirtilmeyen iki kişi hakkındaki gözaltı kararının Lübnan Temyiz Başsavcılığına iletildiği aktarıldı.

Haberde, ayrıca, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'un, Beyrut Limanı'na amonyum nitrat yükünü ulaştıran geminin sahibi ve kaptanı hakkında uluslararası yakalama genelgesi çıkarmasının talep edildiği kaydedildi.

Lübnan'ın daha önce, Güney Kıbrıs Rum kesiminde ikamet eden geminin sahibiyle görüşmek üzere yargı ve emniyetten oluşan bir heyeti Kıbrıs'a gönderdiği bilgisi verilen haberde, Kıbrıs makamlarının da Lübnanlı yetkililerle koordineli olarak bahsi geçen kişinin ifadesini kayıt altına aldığına işaret edildi.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında şu ana kadar Lübnan'da 21 kişi gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER