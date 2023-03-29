VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tatar: Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar
Biden, dünyada demokrasinin ilerlemesi için 690 milyon dolarlık fon sağlayacaklarını söyledi
DSÖ, Marburg virüsü için 4 aşının deneme protokollerinin hazır olduğunu açıkladı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
TOGG'un ilk sahipleri belli oldu
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
29 Mart 2023 Çarşamba 20:48:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 20:48:00

ABD, Belarus muhalefetine desteğini yineledi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko liderliğindeki yönetime karşı muhalif liderlere desteğini yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın 27 Mart'ta Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Sullivan'ın görüşmede, ABD'nin Belarus halkının "özgür ve adil seçimler, insan haklarının korunması gibi egemen ve demokratik gelecek arayışına" verdiği desteğin altını çizdiği belirtildi.

Sullivan'ın, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko liderliğindeki yönetimi eylemlerinden sorumlu tutmaya devam edeceğini tasdik ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Taraflar) Rejimin demokrasi yanlısı harekete karşı devam eden baskılarına, 1400'den fazla siyasi mahkumun devam eden tutukluluğu dahil alenen işlediği insan hakları ihlallerine ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki yardımına karşılık olarak ABD tarafından alınan son önlemleri tartıştılar."

RUSYA'NIN BELARUS'A TAKTİK NÜKLEER SİLAH YERLEŞTİRME KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın henüz bu konuda harekete geçtiğini görmediklerini belirtmiş ancak bunun endişe verici olduğunu söylemişti.

Etiketler : beyaz saray rusya belarus

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX