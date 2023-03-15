Beyaz Saray'dan Türkiye mesajı!

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15 Mart 2023 Çarşamba 07:37:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 07:37:00

Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdığını bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdığını bildirdi.

Görüşmede, Sullivan'ın, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle taziye mesajını yinelediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu süreçte Türkiye halkına desteğinin devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin yenilenmesi için Türkiye'nin çabaları ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırılarının yanı sıra bir dizi bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıkları ifade edildi.

Tarafların, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden müzakerelere verdikleri destek ile ikili savunma işbirliğini de masaya yatırdıkları kaydedilen açıklamada, Sullivan'ın, ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları yönündeki görüşünü aktardığı belirtildi.

KALIN-NULAND GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland da bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile görüşmesine ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Depremlerden etkilenenlere taziyelerini sunmak ve ABD'nin bu süreçte Türkiye'ye verdiği desteği görüşmek üzere Kalın ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Nuland, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunun yanı sıra ikili ve bölgesel işbirliklerini masaya yatırdıklarını bildirdi.

Etiketler : Beyaz Saray ABD Dışişleri Bakanlığı Victoria Nuland Ermenistan Azerbaycan

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