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Beyaz Saray'dan Rusya'nın tehdidine rest: Saldırının karşılığı olur
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27 Ekim 2022 Perşembe 21:38:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 21:38:00

Beyaz Saray'dan Rusya'nın tehdidine rest: Saldırının karşılığı olur

Kaynak: AA

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Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmesi durumunda uydularının 'meşru hedef' olduğunun ifadesi üzerine Beyaz Saray'dan karşılık geldi. Ukrayna'ya yardımlarının devam edileceğinin mesajını veren Beyaz Saray yetkilisi John Kirby, ABD altyapısına yönelik herhangi bir saldırının karşılık bulacağını ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın ABD'nin sivil uydularını vurması durumunda bunun karşılığı olacağını söyledi.

Kirby, videokonferans platformu Zoom üzerinden düzenlendiği basın toplantısında, Beyaz Saray gazetecilerine ABD dış politikasını değerlendirdi.

Rus Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Konstantin Vorontsov'un Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki bir toplantıda, ABD'nin Ukrayna'ya yardımları sürdürmesi durumunda sivil uydularının Rusya'nın "meşru hedefi" haline gelebileceği yönündeki açıklamaları Kirby'e soruldu.

Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını sürdürmesini "provokatif ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, "Ukrayna'ya yardımlarımızı gayet açık ve samimi bir şekilde sürdüreceğiz. Bizim bu yaklaşımımızı hiçbir şey değiştirmeyecek. Sadece şunu söyleyeyim, ABD altyapısına yönelik herhangi bir saldırı karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin, "Biden, Ukrayna'ya açık çek verdi" eleştirilerini de reddeden Kirby, "Biz açık çek vermedik. Tüm yardımları gereğince yaptık." yorumunda bulundu.

Etiketler : beyaz saray rusya Kirby
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