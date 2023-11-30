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30 Kasım 2023 Perşembe 22:27:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 22:27:00

ABD'den skandal ateşkes açıklaması: "Kalıcı barışı desteklemiyoruz"

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Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini ancak "insani ara"nın uzatılmasını görmek istediklerini belirtti.

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verilmesine ilişkin konuştu.

Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin Gazze'deki "insani ara"ya etki edip etmeyeceği sorusu üzerine Kirby, söz konusu şiddet olayının uzlaşmanın uzatılması konusunda herhangi bir etkisinin olacağını düşünmediğini söyledi.

Kirby, Gazze'de kalıcı bir ateşkesi desteklemediklerini ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini kaydetti.

Nihayetinde İsrail ve Hamas'ın bu uzlaşmanın uzatılmasına ilişkin parametreler üzerinde anlaşması gerektiğini dile getiren Kirby, ABD'nin "insani ara"nın uzatılması konusunda destek vereceğini aktardı.

Kirby, Gazze halkına daha fazla gıda, su, ilaç ve yakıt ulaştırmak için son bir hafta içinde yapılan sahadaki çalışmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini, "insani ara"nın uzatılması için çok çalıştıklarını vurguladı.

İsrail'in, "insani ara" sona erdiğinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam edeceğini belirttiğini hatırlatan Kirby, İsrail'in Hamas'ın peşinden gitme "hakkı ve sorumluluğu" olduğunu ifade etti.

Kirby, ABD'nin İsrail'i desteklemeyi sürdüreceğini, Gazze'nin güneyindeki sivillerin korunması ve zarar görmemesi için "uygun güvenlik tedbirlerinin" alınması gerektiğini söyledi.

"Uygun güvenlik önlemleri" alınmadığı takdirde Gazze'nin güneyine yönelik yapılacak askeri harekatı desteklemedikleri konusunda çok tutarlı ve net olduklarını aktaran Kirby, savaş konusundaki deneyimlerini paylaşmaları için İsrail'e askeri danışman ve uzman gönderdiklerini dile getirdi.

"UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMA KABİLİYETLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Son günlerde Rusya'nın Ukraynalıların enerji altyapılarını korumak için kullandıkları savunma sistemlerini hedef alan bazı hava saldırıları düzenlediğini hatırlatan Kirby, "Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetlerini güçlendiriyoruz. Böylece Rus füzelerini ve önemli altyapıyı hedef alan İran İHA'larını vurabilsinler." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Sistemi bataryası, hava savunma sistemleri ve ekipman sağladıklarını belirten Kirby, Ukrayna'nın enerji altyapısını güçlendirmesine yardımcı olmaya devam ettiklerini aktardı.

Kirby, Ukrayna'ya yüksek gerilimli oto transformatörleri, endüstriyel boyutta gaz jeneratörleri gibi ekipman ve malzemeler sağlayarak Ukrayna'daki insanların ısı ve elektrik kaybını önlediklerini söyledi.

BLİNKEN'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı" ifadelerini kullandı

Etiketler : abd filistin gazze israil ateşkes
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