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Beyaz Saray, Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının enkazının kurtarılabileceğinden şüpheli
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15 Mart 2023 Çarşamba 18:58:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 18:58:00

Beyaz Saray, Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının enkazının kurtarılabileceğinden şüpheli

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus uçaklarının çarptığı ve Karadeniz'e düşen ABD insansız hava aracının (İHA) enkazının kurtarılabileceğinden emin olmadığını söyledi.

Kirby, Rus Su-27 savaş uçağının, Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'ya çarparak düşmesine neden olmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Kirby, İHA'nın Karadeniz'de derin sulara düştüğünü belirterek enkazının kurtarılabileceğinden emin olmadığını ifade etti. Koordinatör Kirby, "Herhangi bir kurtarma çalışmasının olup olmayacağını hâlâ değerlendiriyoruz." dedi.

İHA'daki bilgilerin ele geçirilmemesi için de adımlar attıklarını kaydeden Kirby, bu konuda ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi.

Kirby, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ne, "uluslararası hava sahasında tamamen yasal yollardan uçan ABD uçaklarının yakınından geçerken daha dikkatli olmaları gerektiği" mesajını ilettiklerini kaydetti.

"Daha dikkatli olması gereken onlar." diyen Kirby, Ukrayna veya başka bir ülkenin iddia ettiği hava sahasının epey dışında uçtuklarını söyledi. Kirby, Karadeniz'in Rusya'ya değil, birçok ülkeye ait olduğunu dile getirerek burada uluslararası hukuka uygun şekilde faaliyet göstermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kirby, bu gibi hadiselerin "yanlış anlaşılma" riskini artırdığına dikkati çekerek yaşananların Ukrayna'daki savaşı tırmandırıp ABD ile Rusya'yı karşı karşıya getirecek bir durum oluşturmasını kimsenin istemeyeceğini vurguladı. Bunun sadece Ukrayna ya da Avrupa halkı için değil tüm dünya için iyi olmayacağını söyleyen Kirby gerilimi tırmandırmamak için uğraştıklarını kaydetti.

Koordinatör Kirby, hadiseye ilişkin toplanabilen görüntüleri incelemeye devam ettiklerini bildirdi.

Çin, İran ve Rusya'nın Umman Körfezi'ndeki ortak deniz tatbikatına ilişkin soru üzerine Kirby, ülkelerin bu tatbikatları zaman zaman düzenlediklerini ve Rusya ile Çin'in de ilk kez böyle bir tatbikat gerçekleştirmediğini belirtti. Kirby, diğer taraftan, kendilerine ve müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdit olmadığından emin olmak için tatbikatı izleyeceklerini aktardı.

Etiketler : Beyaz Saray Çin iran rusya

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