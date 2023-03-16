VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray: Ukrayna'da halihazırda ateşkes Rusya'nın "fethini" tasdik eder
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, ülke meclisini feshettiğini açıkladı
ABD, Hint Pasifik bölgesini desteklemek için gerekli adımları atacak
Peru'da Yaku Kasırgası'nın yol açtığı sellerde 2 bin 500 kişi evsiz kaldı
Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü
Üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Fransa'da emeklilik reformunun oylanmadan geçmesi için yetki kullanılmasına karşı tepki
Pakistan'ın kabile bölgelerinden Türkiye'ye deprem desteği
Bolu'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Çin'den Ukrayna'ya "krizin kontrolden çıkması ihtimalinden endişeliyiz" mesajı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
"Türk Yatırım Fonu, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacak"
Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı
AB, kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyor
BAE, Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçak yardım malzemesi gönderdi
BM Ukrayna Komisyonu: Rusya'nın Ukrayna'da işlediği ihlaller savaş suçu teşkil ediyor
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na 'İsias Oteli' tepkisi
Bolu Valisinden 'deprem' açıklaması: Can ve mal kaybımız söz konusu değil
Niinistö: Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inanıyorum
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde
Anne ve iki çocuğu depremde evleri yıkılmaya başlayınca gardıroba sığınmış
Hayat kurtarmak için eğitimlere devam
Şemsiyesini kediye verdi
Mikroçip sayesinde can dostuna kavuştu
16 Mart 2023 Perşembe 21:49:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 21:49:00

Beyaz Saray: Ukrayna'da halihazırda ateşkes Rusya'nın "fethini" tasdik eder

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya ile Ukrayna arasında halihazırda yapılacak bir ateşkesin Rusya'nın Ukrayna'daki "fethini" tasdik edeceğini söyledi.

Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karadeniz'de Rus Su-27 uçağının taciziyle düşen ABD'ye ait MQ-9 İHA'sına ait yayımladıkları görüntülerin kendi açıklamalarını doğruladığını söyleyen Kirby, görüntülerin, Rusya tarafının bu konudaki açıklamalarının doğru olmadığını da gözler önüne serdiğini aktardı.

Kirby, görüntülerde "Rus uçağının agresif bir şekilde pervasızca uçtuğu ve üzerine yakıt boşalttıkları İHA'ya çarptığının" ve bunun kasıtlı bir taciz olduğunun görüldüğünü belirterek, "Görüntüler ne olduğu konusunda oldukça ikna edici ve bu, Rusların ne yaşandığı ya da yaşanmadığı konusunda söyledikleri yalanı kesinlikle çürütüyor." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan Rus pilotlarının İHA'ya kasıtlı olarak çarpma niyetinde olup olmadıklarını bilmediklerini söyleyen Kirby, "Pilotun uçağı vurmak istememiş olması tamamen mümkün ama açıkçası İHA ile aynı hava sahasında olmamalıydı zaten. İHA uluslararası hukuka uygun hareket ediyordu, kesinlikle yanlış bir şey yapmıyordu. Yani Rus savaş uçağının bu kadar yakın olması için bir sebep yoktu." dedi.

Kirby, Rusya ile bir çatışmaya girmeyi istemediklerini vurgulayarak öte yandan Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

"UKRAYNA'DA ATEŞKES RUSYA'NIN 'FETHİNİ' TASDİK EDER"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in olası telefon görüşmesini desteklediklerini kaydeden Kirby, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Ukrayna'nın perspektifini de dinlemesinin önemli olduğunu belirtti.

Kirby, diğer taraftan Çin'in sunduğu 12 maddelik barış planının uygulanmasının Rusya'nın Ukrayna topraklarını "işgali" anlamına gelebileceğini belirterek "Bu (ateşkes) kulağa son derece makul ve iyi bir şey gibi gelse de şu anda bir ateşkes temelde Rusya'nın (Ukrayna'da) fethini tasdik eder." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda Çin'in önerdiği gibi bir ateşkesin Rusya'nın Ukrayna'da toprak kazanımlarını meşrulaştıracağına işaret eden Kirby, bunun aynı zamanda Birleşmiş Milletler Şartı'nın da ihlali anlamına geleceğini kaydetti.

Kirby, Rusya'nın Suriye'de de ABD İHA'larını taciz etmesinin bu ülkeyle çatışma yaratma olasılığına ilişkin soruya ise Rusya ile Suriye'de ve Avrupa'da çatışmaları önleme kanalları olduğunu ve bunun büyüyüp çatışmaya dönüşmesi için bir neden olmadığı görüşünü dile getirdi. Kirby, "Rusya ile çatışma peşinde değiliz." ifadesini kullandı.

Koordinatör Kirby, Polonya'nın Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı gönderme planıyla ilgili bir soruya ise bunun ülkelerin egemen kararları olduğunu söyleyerek ABD'nin, Ukrayna'ya F-16 verme konusundaki pozisyonunun değişmediğini bildirdi. Kirby, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmesinin şu anda gündemde olmadığını hatırlattı.

Etiketler : Kirby Beyaz Saray Ukrayna

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX