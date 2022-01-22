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22 Ocak 2022 Cumartesi 00:15:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 00:16:00

Beyaz Saray: Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurmayacağız

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, ABD'nin Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlalleri ile ilgili endişeleri olduğunu ancak bu ülkeye silah satışının durdurulması konusunun şu anda gündemde bulunmadığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurma konusunda herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konu şu anda gündemde değil. Suudi Arabistan ile uzun yıllara dayanan bir ilişkimiz var. İnsan hakları ve birçok diğer konudaki endişemizi Suudi Arabistan'a söyledik. Suudi Arabistan ile ABD'nin çıkarına olan güvenlik ilişkimiz var."

"MASUM İNSANLARIN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN HER OLAY TRAJEDİDİR"

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde iline gerçekleştirdiği hava saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Psaki, "Masum insanların ölümüne yol açan her olay trajedidir. Bu konuda duyarlıyız." dedi.

Etiketler : Suudi Arabistan Yemen Beyaz Saray ABD
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