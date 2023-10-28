VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhuriyetin 100. yılına özel "5 Türk lirası" hatıra parası basıldı
Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısı memnuniyetle karşılandı
Başkan Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'nde...
"Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiası yalanlandı
"Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği" iddiası yalanlandı
"Bütün kurumlar, kuruluşlar, 100. yıl coşkusuna ortak olmak için büyük gayret sarf ediyor"
28 Ekim 2023 Cumartesi 13:23:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 13:23:00

Beyaz Saray, Suriye ve Irak'taki ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 26 Ekim'de Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları'nın kullandığı 2 tesise yönelik hava saldırısı hakkında "İran'ı sorumlu tuttuğumuzu gösterdik." dedi.

Fox News'e konuşan Kirby, son zamanlarda Irak ve Suriye'deki ABD ile koalisyon güçlerine yapılan saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Devrim muhafızları İran'ın lideri (Ali Hamaney) için çalışıyor. Irak ve Suriye'deki askerlerimize saldırmaları için milis asker grupları eğitiyor, destekliyor ve yönlendiriyor." ifadesini kullanan Kirby, İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan tesislere düzenledikleri hava saldırılarıyla ilgili "İran'ı sorumlu tuttuğumuzu gösterdik." diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları'nın suçlarını görmezden gelmeyeceklerini belirten Kirby, bölgelerdeki ABD askerlerine yapılan saldırıların devam etmesi durumunda ABD ordusunun "gerekeni yapacağını" vurguladı.

Kirby, İran Devrim Muhafızları'na yönelik saldırılarının hedefinde mühimmat ve envanter tesisleri olduğunu ifade ederek, bunun onlara güçlü bir caydırıcılık mesajı göndereceğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, "Umarım, mesajımızı anlamışlardır. Eğer anlamadılarsa ve saldırıları devam ederse, Başkanın da dediği gibi, karşılık vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ABD, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve güdümündeki gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17-24 Ekim'de ABD ve koalisyon güçlerine ait Irak'ta 10, Suriye'de 3 toplam 13 ayrı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Yetkililer, saldırıları düzenleyen grupların İran Devrim Muhafızları tarafından desteklendiğini bildiklerini kaydetmişti.

Etiketler : beyaz saray abd suriye ırak iran saldırı
"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"

"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX