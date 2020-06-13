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13 Haziran 2020 Cumartesi 08:07:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 08:13:00

Beyaz Saray, sosyal medya kararnamesini basına sızdıran kişinin kovulduğunu açıkladı

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Başkan Donald Trump'ın geçen ay sosyal medya platformlarına ilişkin imzaladığı kararnameyi önden basına sızdıran federal çalışanın, işine son verildiğini açıkladı.

Meadows, Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz'un sunduğu podcast programında, Trump-Twitter geriliminin ardından imzalanan başkanlık kararnamesine ilişkin açıklamada bulundu.

Kararnamenin imza töreninden önce basına sızdırıldığını anımsatan Meadows, "Kararnameyi bir anda New York Times'da gördük. Bu olay, yönetimle aynı fikirde olmayan birisinin New York Times'ı beslemesiydi. Bu kişinin izini sürdüğümüzü ve bu kişiyi bulduğumuzu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu kişi artık federal hükümet için çalışmıyor." dedi.

Youtube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının "içerik sensöründen sorumlu" olduğunu vurgulayan Meadows, "Serbest piyasa, içerik polisi tarafından tekelleştirilmeye başlandığında bizim işin içine girmemiz önemli." diye konuştu.

Trump-Twitter savaşı ve sosyal medya kararnamesi

Twitter'ın, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, 26 Mart'ta Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Trump, bunun üzerine Twitter'ı "2020 seçimlerine müdahale" ile suçlamış, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Mayıs'ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış ve "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım." diye konuşmuştu.

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