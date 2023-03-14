Beyaz Saray'dan Rusya'ya büyük tepki!

Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını taciz etmesi ve uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düşmesine ilişkin Kirby, Rus uçakları tarafından bu tarz tacizlerin "alışılmadık bir hadise olmadığına" işaret etti.

Kirby, diğer taraftan son müdahaleyi "tehlikeli, profesyonellik dışı ve pervasızca" diye niteleyerek, bunun, ABD İHA'larından birinin düşmesine neden olması bakımından emsalsiz olduğunu vurguladı.

Son haftalarda Ruslar tarafından Karadeniz üzerindeki ABD İHA'larına tacizlerin olduğunu belirten Kirby, son olaya ilişkin, Rusya'nın Karadeniz üzerinde ABD'nin İHA uçurmasını caydırmaya yönelik bir mesaj vermek istediyse bunun başarılı olmayacağını söyledi.

Kirby, "Uluslararası sular üzerindeki uluslararası hava sahasında uçmaya ve faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Karadeniz hiçbir millete ait değildir. Dünyanın bu bölgesinde ulusal güvenlik çıkarlarımız için yapmamız gerekeni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Savaştan önce de Karadeniz üzerinde ABD İHA'larının uçtuğunu ancak savaş sonrasında son bir yılda sürekli olarak Karadeniz hava sahasında İHA uçurduklarını söyleyen Kirby, uluslararası hava sahasında uçmadan önce Rusları bilgilendirmeleri gibi bir zorunluluklarının olmadığını dile getirdi.

Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığının Rus mevkidaşlarıyla görüşeceğini ve bu "tehlikeli ve profesyonellik dışı" engelleme konusundaki endişelerini dile getireceklerini bildirdi.

BİDEN, İRLANDA BAŞBAKAN'INI BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYACAK

Kirby, ayrıca cuma günü Biden'ın İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile Beyaz Saray'da ikili görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek ve bir dizi küresel meseleyi masaya yatıracaklarını kaydeden Kirby, ayrıca Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında varılan Windsor Çerçeve Anlaşmasına verdikleri desteği de ele alacaklarını belirtti.

Suudi Arabistan'ın ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 121 uçak satın almasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kirby, bu ülkenin savunma kabiliyetlerini geliştirmesine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kirby, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, Rusların çok sayıda zayiat verdiklerini söyledi ve Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Halihazırda İran ile nükleer anlaşmaya odaklanmadıklarını kaydeden Kirby, "İran'ı kendi halkına davranış biçimlerinden sorumlu tutmaya ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını ve bölgedeki terörist unsurları desteklemesi ile diğer istikrar bozucu faaliyetlerine odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.